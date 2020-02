'Canelo' Álvarez no encuentra rival para la fecha del dos de mayo

Estados Unidos. - El peleador mexicano Saúl Álvarez sigue sin poder pactar una pelea para su próximo regreso al ring el dos de mayo en Las Vegas, Nevada, tanto Callum Smith, Billy Joe Saunders y Ryota Murata han negado pelear en contra de ‘Canelo’.

La principal razón por la cual Álvarez no ha podido cerrar un combate es porque, tanto él como su equipo de trabajo, no están haciendo los acuerdos necesarios con los oponentes, ya que en cada pacto de combate, ‘Canelo’ esta poniendo condiciones en el contrato, en donde señala que el rival no tiene que pesar más de diez libras el día del combate, es decir, Saúl, sigue tomando el mismo camino que hizo en contra de Kovalev, Jacobs, Chávez Jr. y Rocky Fielding que es de condicionar a su rival en limitarlo en la rehidratación.

Por otra parte es un hecho que ‘Canelo’ debe de cerrar una pelea a más tardar esta semana, de lo contrario la fecha del dos de mayo no podría contar con su nombre, porque los días están pasado, y no tendría el tiempo suficiente para prepararse, también se acaba de dar a conocer a través de Eddie Hearn (promotor de Saunders y Smith),, que ‘Canelo’ y su equipo están ofreciendo una cantidad menor a los diez millones de dólares para pelear en contra de él, por lo que ese es otro factor para que no pacte una pelea.