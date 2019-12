'Canelo' a Eddy Reynoso: "Gracias por hacerme lo que soy, eres el mejor"

Ciudad de México.- Muchas cosas se podrán decir sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez para no reconocer su trayectoria, que es hablador, que elige sus rivales, que ha enfrentado puros ‘costales’, entre tantas cosas que van en detrimento de su imagen aunque carentes de sustento, pero algo que no pueden decir, es que no sea agradecido.

El jalisciense volvió a mostrar ese agradecimiento que en cada oportunidad le demuestra a su entrenador Eddy Reynoso, a propósito de que el preparador fue reconocido como el mejor del año.

Y es que ‘Canelo’ ha sido la obra maestra de Eddy Reynoso y de su padre de ‘Chepo’ Reynoso, de lo que está consciente el campeón en cuatro divisiones distintas, y es por ello que Saúl le está agradecido a su ‘Team Canelo’.

En sus más recientes publicaciones volvió a mostrar ese cariño, respeto y agradecimiento que le tiene con una imagen donde además le felicita por su reconocimiento.

Las palabras salen sobrando, gracias por todo @caneloteam y chepo por hacerme lo que soy, felicidades apa por ser reconocido por lo que siempre pensé que eras el mejor de todos”.

Tanto ‘Canelo’ como su equipo, conformado por Eddy y ‘Chepo’ terminaron el año con un reconocimiento por su desempeño a lo largo del 2019.