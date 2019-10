'Canelo' ya no quiere tener un tercer combate en contra de 'GGG'

México. - Saúl Álvarez ha declarado que está dando un paso adelante para pelear contra un campeón mundial puro como lo es el caso del ruso y campeón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo, el ruso Sergey Kovalev. Y no se encuentra con la disposición de tener un enfrentamiento contra ‘el excampeón GGG’.

“Yo soy el que gana, soy al que todos quieren enfrentar. Desde que Golovkin peleó conmigo, ¿qué ha hecho? No hizo nada “, dijo Saúl. con una batalla inminente contra Sergey Kovalev en el peso semipesado en el horizonte, ha descartado ‘GGG’ como cualquier amenaza para su legado”. “Para mi Golovkin ya no plantea ningún desafío. ya lo he vencido. le di 24 rounds para intentarlo y no pudo hacerlo. “¿qué va a pasar en la tercera pelea? voy a vencerlo de nuevo. incluso voy a noquearlo. es solo negocios”.