¿Capitán mentiroso? Un informe compromete a Ramos en caso de dopaje

Madrid, España.- El periódico alemán ‘Der Spiegel’, mediante ‘Football Leaks’, ha hecho público este domingo un documento que refiere una supuesta violación de las normas antidopaje por parte del defensa del Real Madrid Sergio Ramos.

El hecho referido, ocurrido en abril de este año en el partido ante el Málaga, señala que Ramos se ‘brincó’ las normas antidopaje al bañarse antes de un control, situación que está prohibida.

De acuerdo con el informe de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), con fecha de 21 de septiembre de 2018, se confirma que se produjeron los hechos que relató el diario alemán en días pasados.

En el documento se hace constar que “el jugador no tuvo permiso para ducharse, que no hizo caso de las advertencias y que esa obstaculización del control supuso una infracción muy grave”.

El informe dice lo siguiente:

El deportista Sergio Ramos García me preguntó si podía ducharse antes de hacer el control de orina ya que su equipo lo estaba esperando para el vuelo de regreso a Madrid. Le comenté que la normativa de AEPSAD no lo permitía y que no podía hacerlo. El deportista mostró su disconformidad junto con el médico del Real Madrid", señala.

Me comentaron que en partidos de la UEFA les dejan ducharse e incluso en liga también. Le respondí que eso lo desconocía y que aunque así hubiese sido, cosa que no creo, yo no le podía dar permiso para ducharse. El jugador no hizo casi a mis advertencias y en la ducha que hay en la sala de control del estadio del Málaga CF, se duchó (en presencia mía). Le informé que quedaría reflejado en el correspondiente informe, a lo que no le dio importancia alguna”, indica.