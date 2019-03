Carlos Peña firma con GKS Tychy de la segunda división de Polonia

Tychy, Polonia.- Después de que el Rangers de Escocia rescindiera el contrato de Carlos 'Gullit' Peña, el mexicano encontró nuevo equipo y se unió a las filas del GKS Tychy, equipo de la Segunda División de Polonia.

A través de un comunicado, el conjunto polaco mencionó que Peña superó con éxito los exámenes médicos y firmó un contrato que lo vinculará hasta el 30 de junio de 2020.

Estoy muy feliz de haber venido a Polonia y de poder jugar aquí. Seguramente esto no es un paso atrás. Llevo tres semanas en el país. En general, me gusta aquí y me alegro de tener la oportunidad de entrenar en un equipo así", mencionó Gullit.