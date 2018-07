Carlos Salcedo podría decir adiós a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- El jugador mexicano Carlos Salcedo salió muy dolido por la eliminación mexicana y dejó entrever que podría decir adiós a la Selección, pero antes de hablar oficialmente, lo pensará muy bien.

"No sé... Tengo cosas qué pensar. No sé de mi futuro qué vaya a hacer. Salí devastado de este partido. Tengo muchas emociones, no sé si vaya tomar una decisión o no. Tengo muchas cosas que pensar. A quién le toque estar en ese Mundial sude la camiseta, meta los huevos que tenga que meter"dijo.

Le preguntaron si renunciaba al Tri y mencionó: "No sé. Hay muchas cosas que en lo personal debo de pensar evaluar con mis seres queridos. Más tranquilo pensaré qué va a pasar. No quiero decir algo de lo que después me arrepiente".