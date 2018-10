Carlos Salcedo revela los motivos de la separación con su hermana y sus padres

Ciudad de México - El jugador de la Selección Mexicana, Carlos Salcedo, a través de un comunicado en redes sociales aclaró el conflicto familiar por el que esta pasando.

Salcedo señaló que sus padres y hermana se han dedicado, por medio de actos como manipulación, a afectar la carrera del 'Titán' así como la relación con su esposa y demás familiares.

Abuelos, tíos y primos, así como su actual pareja, lo han apoyado y aconsejado de asumir la responsabilidad de su hija luego de que las pruebas de ADN salieran positivas.

Finalmente, no es de mi agrado encontrarme en esta situación de estar publicando aspectos vergonzosos de las personas que me rodeaban, pero fueron ellos quienes me orillaron a comunicarles la verdad para aclarar todas las mentiras que han dicho y que han afectado así como a muchas personas; porque una persona que es buena y víctima no se encarga de estar todo el tiempo difamando o haciendo daño a los demás, más bien dejarían a Dios lo que es de Dios y al tiempo lo que es del tiempo", explica el defensa.