Carlos Vela: Uno también es bueno cuando no estorba

Ciudad de México.- Ni dos semanas han pasado de la eliminación de México en el Mundial de Rusia 2018 y varios jugadores ponen en entredicho su continuidad en la Selección Nacional, esta vez con Carlos Vela como el involucrado.

El futbolista del LAFC no fue del todo conciso cuando se le preguntó si seguirá con la playera verde pensando en el Mundial de Qatar 2022.

“Cuando decidan primero en la Federación cómo va a estar todo, qué cambios va a haber y qué no, se decidirá también qué jugadores van a seguir y cuáles no. Sabemos que es un proceso largo llegar a un Mundial, viene gente joven de mucha calidad y muchas veces también uno es bueno cuando no estorba”, declaró.

“Si vemos que no estamos al 100 por ciento o hay gente mejor que uno, tampoco hace falta estar yendo porque digan ‘tienen que llamar a Carlos Vela’. Creo que el que se gane el lugar y el derecho es el que va a estar ahí y ojalá al que le toque estar lo haga de la mejor manera y represente al país de la mejor forma”.

Acerca de la continuidad de Juan Carlos Osorio, misma que está siendo evaluada y de la que se dice ya hay una propuesta para renovar por cuatro años, indicó que seguramente el plantel estaría de acuerdo.

“Si se queda creo que los jugadores lo apoyarían, pero ya no es decisión de nosotros. La Federación está en un momento de cambios y decisiones y creo que no es tiempo de hablar”, señaló.

Carlos Vela tiene una larga historia de desencuentros con la Selección Mexicana, recordando que decidió no acudir a los llamados en camino al Mundial de Brasil 2014, torneo del que tampoco participó, todo a raíz de una fiesta de los seleccionados en Monterrey en 2010 por la que fue señalado y suspendido medio año.

Además del delantero, otro futbolista que dejó en entredicho su estadía con el Tricolor fue Carlos Salcedo.