Carlos Vela, balconeado por Jona: "Hay un oferta del Barcelona en la mesa"

Ciudad de México.- La gran temporada que realizó en el LAFC, misma que desafortunadamente no pudo coronar con el título de la MLS, colocó nuevamente al mexicano Carlos Vela en la órbita del Barcelona, con quien ya se le ligó en anteriores ocasiones.

Las buenas actuaciones, la necesidad de reforzarse y la amistad que une a Vela con Griezmann, serían factores de peso para que el cancunense pudiera llegar de una buena vez al cuadro blaugrana, que anteriormente prefirió a Kevin Prince Boateng sobre el mexicano.

Fue su amigo, Jonathan dos Santos, quien fue jugador del Barcelona y que milita en el futbol de los Estados Unidos, quien confesó que los ‘culés’ si han buscado al de Quintana Roo.

Estoy de vacaciones y todavía no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente él está muy contento en Los Ángeles, en su equipo. Ha hecho una temporada espectacular”.