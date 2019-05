Carlos Vela habría rechazado jugar la Copa Oro con la Selección Mexicana

Los Ángeles, EU.- Carlos Vela está viviendo un gran momento en la MLS, es considerado el mejor jugador de toda liga aún por encima de Zlatan Ibrahimovic y sería el indicado para ser el delantero titular de la Selección Mexicana en Copa Oro pero al parecer esto no es prioridad para el delantero mexicano.

Con información de Gibran Araige de Univisión Deportes se ha informado que Carlos Vela habría vuelto a rechazar al 'Tri' ya que en sus planes no está participar en la Copa Oro 2019 que iniciará el próximo 15 de junio en Estados Unidos.

La decisión final aún no está tomada y Gerardo Martino intentará convencer a Vela para que acepte ser parte de los 23 convocados para participar en la competición de Concacaf, de no convencerlo no sería la primera vez 'Carlitos' decide rechazar a la Selección Mexicana, aunque esto no le cerraría las puertas y sería considerado para futuras convocatorias.

El 'killer' mexicano ya le dio a conocer su decisión, de no querer asistir a Copa Oro, al cuerpo técnico de la Selección Mexicana; actualmente Vela está enfocado al cien por ciento en su club Los Ángeles FC con el cual es líder de goleo de la MLS con 11 anotaciones

Esta baja se sumaría a la de Javier Hernández, Héctor Herrera, Hirving Lozano y la de Jonathan Dos Santos quien podría quedar fuera por una lesión.