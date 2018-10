Carlos Vela invita a salir a una joven trans y ella hace públicos sus chats

Ciudad México.- El nombre de Carlos Vela acapara los titulares luego de que trascendieran a diversos espacios las conversaciones que mantuvo con Ale Salinas, una joven trans con quien el futbolista buscó salir.

De acuerdo con las capturas de los chats que se han difundido, el delantero se comunicó con Ale Salinas a través de Instagram, mensajes en los que le dejó ver su intención de salir con ella.

Hola guapa, andaré por Guadalajara, qué onda, ¿salimos?", le escribió el futbolista a la joven, quien le respondió con un saludo, en evidencia de que Carlos Vela no había iniciado la conversación presentándose.

Posteriormente, Salinas indicó a Carlos que sabía quién era él, sin embargo no aceptó la invitación y en su lugar hizo público el chat.

Una vez que el futbolista se percató de que su conversación con Ale había sido exhibida, volvió a dirigirse a la joven para preguntarle si era necesario que lo mencionara en sus Instagram Stories, que su invitación a salir era "en buena onda" y que por su actitud podía definir qué tipo de chica era ella, a lo que la joven respondió:

Jaja! Sí, soy ese tipo de chica que no sale con casados y menos con hijos. Bájate de tu nube wey, yo no soy como esas tipas que contratan y se co... a cambio de dinero. ¿O qué pretendías hacer conmigo?, ¿lo que hicieron con las chavas del Mundial? Seas quien seas para mí eres uno más, suerte campeón".