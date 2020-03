¿Carlos Vela, molesto con LAFC? Le habrían impedido ir al Barcelona

Los Ángeles, Estados Unidos.- Carlos Vela se sinceró sobre el momento en 2019 en el que tuvo la oportunidad de emigrar de regreso a Europa para jugar con el Barcelona y contó un detalle que hasta hoy no se conocía: LAFC no le dio la oportunidad de irse.

No fue decir: ‘Ah, quiero dos años y si no, no voy’. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, dijo en una entrevista que publica la revista GQ México.