Carmelo Anthony no tiene pensado en el retiro después de la temporada 2019

Portland, Estados Unidos.- La noche ideal para Portland y específicamente para Carmelo Anthony. El ala pivote terminó con 25 puntos y 8 rebotes, siendo fundamental para que los Blazers terminen con su seguidilla de cuatro derrotas consecutivas y se impongan a los Bulls por un contundente 117-94.

'Melo' no sólo terminó con esos números, sino que además lo hizo con gran eficacia: 10-20 de cancha, 4-7 en triples y 1-1 en libres. Jugó tan bien, que hasta pudo colaborar con un par de asistencias y un robo... todo para un +19 en 31 minutos de acción.

Esto no es un tour de despedida. Mi amor por el juego no se termina. No sé de dónde salió eso del tour de despedida. Nunca hablé de un tour de despedida. Sé lo que puedo hacer y creo en mí mismo".

Cuando venga un tour de despedida, vendrá. No es algo en lo que pienso. No estoy pensando en retirarme ahora mismo. Sí lo hice durante este último tramo en el verano. Pero el retiro no está en mi mente. Creo en lo que me queda".