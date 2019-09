"Casi me muero": David Ortiz, el 'Big Papi', habla del ataque que sufrió

Boston, Estados Unidos.- Luego de que David Ortiz fue herido de bala en un centro nocturno en República Dominica el pasado mes de junio, el llamado 'Big Papi' relató lo que sintió en ese momento.

Casi me muero, estaba en coma. Cuando la bala me golpeó, lo primero que sentí fue como una picadura", expresó con lagrimas en los ojos el exjugador de los Red Sox.

Ortiz indicó que los primeros segundos pensó que estaba teniendo una pesadilla, asimismo agradeció a un hombre llamado Elizer por haberlo llevado al hospital.

Estoy muy agradecido con Eliezer, me ayudó y me llevó al hospital. Sentía algo que nunca había sentido antes, esa sensación de intentar sobrevivir".

Después de este hecho ocurrido el 9 de junio, Ortiz aprovechó para aclarar los rumores sobre el incidente, alegando que no estaba involucrado en ningún trato sospechoso: "No tengo enemigos, no sé por qué alguien querría hacerme esto".