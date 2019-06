Casi no va: Andrés Guardado estuvo a punto de no ir a la Copa Oro

Atlanta, EU.- Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana, reconoció que sí pasó por su mente la posibilidad de no estar con el 'Tricolor' en la Copa Oro, ya que dijo, es necesario tomar un descanso también del cuadro nacional; sin embargo, al final su amor por la camiseta es lo que lo acaba convenciendo de seguir respondiendo positivamente a las convocatorias.

Son casi 14 años. No voy a mentir, por momentos es muy cansado y por momentos pasa por la cabeza decir 'será tiempo de tal vez dar un descanso, de dar un paso a un lado', pero ya después mi cabeza y mi corazón es el que no me deja, a veces pienso en darme un descanso como en esta Copa Oro, la pones en una balanza y bueno, es que si tal vez en algún momento tengo que descansar de Selección es en este verano, señaló Guardado.