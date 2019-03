Casillas agradece al Oporto: "Apostar por alguien de 37 años no es fácil"

Lisboa, Portugal.- Iker Casillas expresó hoy su agradecimiento al Oporto por haberle renovado por al menos dos temporadas, ya que, subrayó, "apostar por alguien de casi 38 años no es fácil".

"No es fácil, porque apostar por alguien de casi 38 años no es fácil, pero desde el primer momento me ha dado la confianza", dijo hoy sobre el presidente del Oporto, Pinto da Costa, junto al que compareció en el estadio de los "dragones" para hablar de su renovación.

El español jugará en Portugal "por un año, con opción a uno más", expuso Pinto da Costa, "siempre condicionado a su voluntad de permanecer en la portería del Oporto", es decir, mientras que él quiera.

El presidente del club aseguró estar "convencido de que no será el último contrato" con Casillas, quien ha reiterado su agradecimiento con el equipo, al que llegó en 2015 procedente del Real Madrid.

Su renovación, dijo el jugador, es "importante" porque "supone seguir vinculado al club, la ciudad y el país" que desde que llegó le han acogido "muy bien".

Por todo ello, explicó que no dudó en extender su contrato, que supondrá cumplir los cuarenta jugando con los blanquiazules.

"Evidentemente que tenía esa ilusión y esas ganas de terminar aquí mi carrera", agregó, antes de apuntar que "es obvio que por edad los porteros, si se cuidan, pueden llegar más lejos de los jugadores de campo, que sufren más".

Preguntado por si había hablado con Gianluigi Buffon, que se mantiene activo sobrepasados los 40, Casillas comentó entre risas que aún no se ha puesto en contacto con él sobre este asunto, aunque admitió que es "curioso" el contexto de ambos.

Al final nuestras carreras van siendo parecidas", apuntó.

Desde 2015 Casillas ha disputado 149 partidos con los "dragones", con los que ha ganado una Liga y una Supercopa de Portugal.

Actualmente el conjunto es segundo en la clasificación, con los mismos puntos que el Benfica.