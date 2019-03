Cetis 69 denuncia irregularidades en Torneo de Futbol Inter-Cbtis en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El futbol estudiantil en Media Superior se mancha, en esta ocasión, un grupo de alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio Número 69 efectuaron una manifestación en sus instalaciones asegurando que hubo movimientos indebidos durante el pasado Torneo Municipal de Futbol Inter-Cbtis.

Jugadores pertenecientes al selectivo de futbol varonil escolar, manifestaron que hubo ‘mano negra’ dentro del certamen, donde confirman que hubo una violación al reglamento del triangular.

Nos estamos manifestando los alumnos del Cetis 69 del equipo de futbol varonil, ya que la semana pasada en el Torneo de Inter-Cbtis los días 28 y 1 de marzo nosotros resultamos campeones y obtuvimos el pase al Campeonato Estatal, el problema es que nos dejaron fuera sin motivo alguno y nosotros ganamos bajo protesta", denunciaron los alumnos pertenecientes al equipo de futbol de la preparatoria del Cetis 69.

Explicaron que el Cbtis 188 no cumplió con las reglas del presente torneo, por lo que pasaron por default a la final contra el Cbtis 37, donde resultaron victoriosos los campeones virtuales, donde se llevaron la sorpresa que no sería reconocidos como triunfadores, siendo que el equipo descalificado iría al Estatal.

Según el reglamento, el mínimo de jugadores inscritos en el torneo debe ser de 14 jugadores y no tener materias reprobadas, “el Cbtis 188 registró a un alumno con asignaturas reprobadas, quedándose con 13 integrantes y por lo cual no podían jugar, donde la final quedaría entre Cetis 69 y Cbtis 188, donde quedamos ganadores y el enojo de nosotros es que no quieren reconocernos como campeones”, explicaron los estudiantes.

Hasta el momento se espera una resolución a la situación referente a este problema por parte de los organizadores del torneo, a su vez no han dando respuesta a esta problematica donde el panorama tiene tres escenarios, realizar una reunión extraordinaria, enfrentarse los dos equipos (Cbtis 37 y Cetis 69) o bien proclamar campeón al Cetis.