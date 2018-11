'Chicharito': Sí ha pasado por mi cabeza no jugar más con el Tri

Ciudad de México.- A pesar de ser el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, con 50 goles, Javier Hernández admitió que ha pensado varias veces en dejarla.

“Sí, ha pasado por mi cabeza, en todas las etapas ha habido pensamientos de no ir a la Selección", indicó en entrevista con Televisa Deportes.

‘Chicharito’ no ha sido considerado por Ricardo Ferretti, técnico interino del Tri, para las últimas dos fechas FIFA, y de no hacerlo en la próxima, donde México enfrentará a Argentina, el delantero tendrá que esperar hasta el próximo mes de marzo.

Por otra parte, el jalisciense confesó que si bien ha conseguido varios éxitos en su carrera, no todos los han dejado satisfecho.

"Un momento que nunca he compartido en cámaras fue cuando tenía todo y no tenía nada, eso no quiere decir que no era feliz, en ese momento tenía una familia espectacular, un futuro espectacular en el tema de pareja, tenía amigos, tenía futbol, tenía dinero, todo lo que mi cultura me dijo: 'lógralo', y lo logré, pero a mí nadie me enseñó a decir: 'ya lo logré, ¿ahora qué?'.