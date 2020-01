'Chicharito' se va con bronca del Sevilla: "Si hubiera tenido más minutos..."

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández se convirtió este martes 21 de enero de manera oficial, en el nuevo jugador del Galaxy de Los Ángeles, por lo que en redes sociales, el ariete jalisciense dedicó unas palabras de despedida para el Sevilla FC.

Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro que si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. Solo me queda respetarlo", señaló el futbolista.