'Chino' Maidana pone fin a su carrera: "Me retiro del boxeo definitivamente"

Buenos Aires, Argentina.- Ni los 20 kgs bajados en su entrenamiento ni las promesas millonarias por su regreso, el ex campeón mundial súper ligero y welter Marcos 'Chino' Maidana anunció su retiro definitivo del boxeo, al abandonar su preparación en Las Vegas para regresar a su natal Argentina, en donde dio detalles de su decisión.

No es que no me sienta capaz, sino que hubo cosas que no estaban bien y decidí no volver”. "Además de lo físico, hubo algunos problemas con la empresa con la que firmé el contrato, que no cumplieron", amplió el 'Chino'.