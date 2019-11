"¿Chivas? Nunca": Miguel Herrera descarta dirigir al 'Rebaño' algún día

Ciudad de México.- El América de Miguel Herrera navega en puestos de Liguilla, con el Piojo buscando convertirse en el técnico más ganador en la historia de las Águilas, motivo por el que a decir del entrenador, ya no podría dirigir a Chivas.

No iría a Chivas por lo que se me ha relacionado con América, con el equipo con el que estoy a un título de ser el más ganador", apuntó el Piojo en entrevista para 'Línea de Cuatro'.

Herrera presume cuatro cetros: Un par de trofeos de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, pero todo pudo ser diferente si es que en el pasado se hubiera concretado su llegada al Guadalajara cuando fue contactado por José Luis Higuera.

Sería traicionar mis ideales, me he entregado al América, y el día de mañana estaría traicionando mis ideales; Chivas es un equipo muy importante. Me senté una vez con Higuera a escuchar su propuesta pero en ese momento venía de Selección y no podía dirigir", dijo.