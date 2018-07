'Chucky' lozano, la mayor revelación del Mundial Rusia 2018 según revista

Ciudad de México.- Ha trascendido un ranking elaborado por la publicación británica Four Four Two sobre los jugadores que han brillado por su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018.

El delantero mexicano Hirving Lozano, además de estar en la mira de tres grandes equipos del futbol europeo, encabeza el listado de la revista como la ‘estrella más brillante’ del actual mundial.

“El extremo Hirving Lozano fue una figura instrumental en la clasificación de su equipo del Grupo F, estableciendo el decisivo ataque de Javier Hernández contra Corea del Sur con una impresionante carrera, y al anotar el gol definitorio contra Alemania en el primer partido de México”, expresa Four Four Two.

Además del futbolista mexicano, forman parte de la lista los jugadores Takashi Inui (Japón), Aleksandr Golovin (Rusia), Ante Rebic (Croacia), Juan Quintero (Colombia), Benjamin Pavard (Francia), Rodrigo Bentancur (Uruguay), Moussa Wague (Senegal), Cho Hyun-Woo (Corea del Sur) y Viktor Claesson (Suecia).