Clásicos se pintan de amarillo: Lo que nos dejó la Jornada 12 del Apertura 2019

Ciudad de México.- La Jornada 12 del Apertura 2019 de la Liga MX concluyó domingo y aunque el líder Santos se mantuvo en la cima, los primeros lugares sufrieron algunas modificaciones con la subida del Necaxa y el América.

Primero en el Estadio Cuauthémoc, la ‘Fiera’ se metía en tierras poblanas para intentar mantener el paso que los tiene en los primeros sitios, pero se toparon con un Puebla renovado y recargado tras la salida del ‘Chelís’. Con goles de Marrugo, por la vía penal, y Alan Acosta, el Puebla derrotó 2-1 al León, quienes respondieron por cuenta de Ismael Sosa.

En tanto que en el Jalisco, Atlas recibía la visita de los Gallos Blancos, otro equipo revelación del torneo, que había encontrado hasta ahora la consistencia en resultados de la mano de Víctor Manuel Vucetich. Pero los rojinegros salieron más gallos que Querétaro y los derrotaron 2-0 con goles de Alexis Pérez y Facundo Barceló.

Ya en la jornada sabatina, en la Bella Airosa, el Pachuca recibía la visita de un Cruz Azul urgido de puntos, pues no gana desde la Jornada 5. Fue quizá está urgencia lo que los volvió más vulnerables y terminaron por caer con marcador de 2-0.

En la cancha del Necaxa, un muy bravo equipo de Ciudad Juárez que a media semana le sacó un empate al América, se metió a tierras hidrocálidas para sacar otro punto que le permita mantenerse fuera de la zona de descenso.

Poco más tarde, en el primer clásico de la jornada sabatina, los Rayados recibían al odiado rival de la ciudad, los Tigres, que buscaban salir de la mala racha, y así lo hicieron. Con tantos de Lucas Zelarayán y del ídolo de los felinos, André-Pierre Gignac, el cuadro de ‘Tuca’ salió victorioso del Clásico Regio.

Y llegó el momento del Clásico Nacional, que se disputó en la cancha del Estadio Azteca, América y Chivas se encontraban, quizá no en el mejor momento para ambos. El partido tuvo de todo, momentos de angustia con la terrible lesión de Giovani dos Santos, expulsiones, penales, marcados y no marcados, intensidad, todo digno de un clásico. Al final América se impuso por goleada de 4-1 a Chivas que no logra salir de las sombras.

Ya en la jornada dominical, Pumas recibía la visita del líder Santos, sin embargo esa posición poco le intimidó a los felinos que defendieron su casa con garra y lograron maniatar a los ‘Guerreros’ para derrotarlos 2-0.

Más tarde, en el Alfonso Lastras, el Xolo se encargó de propinarle una derrota más al Atlético de San Luis, que no encuentra el camino desde que cesaron a Poncho Sosa. Ariel Nahuelpán fue figura en la victoria de 3-2 en favor de Tijuana.

Para finalizar, Veracruz recibía la visita del segundo peor equipo del torneo, que buscaba los tres puntos que los escuálidos vienen regalando jornada tras jornada. Lo increíble es que Veracruz estuvo a solo minutos de conseguir su primera victoria en un año, pero el Toluca tenía otros planes. El partido concluyó empatado a un gol.

Aquí te dejamos todos los goles de la Jornada 12.