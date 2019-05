Cláusula de Bumgarner podría bloquear su cambio a varios equipos de MLB

San Francisco, EU.- Parece que el 'As' Madison Bumgarner tiene en sus manos la decisión de a que equipo le gustaría ser cambiado esta temporada, pues tiene una cláusula en su contrato que bloquearía algunos de los mejores equipos de las Grandes Ligas.

De acuerdo a Ken Rosenthal de The Athletic, el zurdo Bumgarner tiene una cláusula de "NO CAMBIO" en su contrato que incluye ocho equipos a donde no podría ser cambiado sin su autorización.

Lo sorprendente de su lista son los equipos que incluye:

Yankees de Nueva York

Bravos de Atlanta

Red Sox de Boston

Cachorros de Chicago

Astros de Houston

Cerveceros de Milwaukee

Filis de Filadelfia

Cardenales de San Luis

Cada uno de esos equipos son contendientes actualmente por un puesto en postemporada e incluso algunos son favoritos a ganar la Serie Mundial.