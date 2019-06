¿Competencia? Boletos de All Elite Wrestling se acaban en 15 minutos

Chicago, EU.- La venta de boletos para All Out fue todo un éxito, pues en tan sólo 15 minutos se agotaron las entradas para el próximo pago por evento de All Elite Wrestling.

De acuerdon como lo informó AEW en sus redes sociales, todos los boletos se vendieron en tan sólo 15 minutos, garantizando un lleno en el Sears Centre de Chicago, Illinois.

Para ese evento ya hay dos luchas confirmadas. La primera de ellas será por el campeonato mundial entre Chris Jericho y Hangman Page; mientras que Kenny Omega se medirá a Jon Moxley.