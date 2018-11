Con un comunicado, Sergio Ramos 'apaga el fuego' por presunto dopaje

Madrid, España.- Después de que la plataforma de filtraciones futbolísticas Football Leaks difundió a través del semanario alemán Der Spiegel dos presuntas irregularidades del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, fue el propio jugador el que se vio en la obligación de emitir un comunicado oficial a través de sus redes sociales.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, manifestó este sábado su sorpresa por la información que trascendió y señaló que no tiene la menor duda de que ni el Real Madrid ni el futbolista han estado nunca implicados en ello.

"En relación a la información publicada por diversos medios sobre mi persona, quiero aclarar lo siguiente: Me manifiesto rotundamente en contra del dopaje. Nunca he participado ni participaré ni he consentido ni consentiré nada en relación al dopaje", arrancó el texto que publicó Sergio Ramos en Twitter.