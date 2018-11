Confunden a la atleta Alejandra Orozco por un error administrativo

#Aclaración En lo personal no reconozco el desglose de estos apoyos,no puedo firmar lo que no he recibido.

Lo único que pido es una beca como atleta representante de #Jalisco que no tengo.

Y aunque no se me reconozca, seguiré compitiendo con el ❤️ por mi estado.#HechaEnJalisco pic.twitter.com/VxdOCAuy8o