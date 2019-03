Contundente: 'Piojo' Herrera descarta llegada de Gio al América

Ciudad de México.- Miguel Herrera salió a matar los rumores que ponían a Giovani dos Santos en la mira del América tras desvincularse del Galaxy de Los Ángeles y luego de que el jugador llegara este miércoles a la Ciudad de México.

Además de corroborar que el mayor de los hermanos Dos Santos viene a recuperarse de una lesión en la rodilla con el kinesiólogo Carlos Pecanha, quien trabaja en América y en Selección Mexicana, el 'Piojo' dejó claro que Giovani no está en el radar de nadie dentro del club.

(Gio) No está en mi cabeza, vino a tratarse con el kinesiólogo; no viene al América si lo ven aquí o en el CAR, no sé donde lo vea Pecanha. Gio no está en la cabeza de nadie del América y solo pienso en el equipo que tengo", dijo contundentemente Miguel Herrera.