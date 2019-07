Corredor de los Dallas Cowboys se ausenta de la pretemporada del equipo

Dallas, EU.- Los casos de rebeldía no solo están en el mundo del soccer, si no que también en el mundo de la NFL, pues a pocos meses del arranque de los emparillados en su temporada número 100 el corredor estelar de los Dallas Cowboys Ezekiel Elliott no se presentó con el equipo para la pretemporada.

Según informala el sitio oficial de la NFL, el corredor está en una disputa contractual con el equipo de la 'estella soilitaria', ya que no planea tener una extensión de contrato con la franquicia de Dallas.

Elliott está en su cuarto año de contrato y el equipo de Dallas puede optar por un año más, pero el jugador desea tener u contrato similar a los que tienen Todd Gurley de los Rams, David Johnson de los Cardenales y Le'Veon Bell de los Jets.