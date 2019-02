¿Cristante se despide de Los Diablos Rojos?: “El responsable de esto soy yo”

Toluca, Estado de México.- Los Diablos Rojos del Toluca no tienen un triunfo desde el pasado 13 de enero, la más reciente derrota fue frente a Santos (4-0) por lo que su director técnico podría ser despedido.

Hernán Cristante escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram con el que parece que se despide de la camiseta del Toluca.

Sin dudas el responsable de este presente soy yo, mi renuncia siempre estuvo sobre la mesa desde el día que me dijeron el equipo es tuyo. Pero nunca bajo los brazos es mi condición natural, así he sido siempre, no puedo darles el ejemplo a mis hijas de dejar lo que aman solo por un mal momento o traspiés que la vida pone”, inició el argentino.