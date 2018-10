Cristiano: Me fui del Madrid porque Florentino ya no me creía indispensable

Turín, Italia.- Por primera vez desde que salió del Real Madrid, Crisitnao Ronaldo habló sobre por qué tomó la decisión de dejar el club merengue tras 9 años de jugar ahí y dejó ver que Florentino Pérez, presidente del equipo blanco, tuvo que ver con eso.

El ganador de cinco Balones de Oro aseguró que ya no era considerado por el Madrid, sobre todo por Pérez, como a su llegada y que este siempre lo vio como un negocio, nada más.

"Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. El presidente me miraba como si ya no fuera indispensable... Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón", indicó Crisitnao Ronaldo a la revista France Football, la que otorga el Balón de Oro.

Por otro lado, Cristiano habló sobre el Balón de Oro y confesó que realmente desea ganarlo nuevamente y así superar a su "rival" deportivo, Lionel Messi.

"Sí, sueño con ganar el Balón de Oro y superar a Lionel Messi. No es una obsesión el Balón de Oro, ya que soy uno de los mejores de la historia, pero creo que lo merezco".

Recordando que vivió buenos momentos dentro del Real Madrid y que ganó diferentes competencias vistiendo la playera del club merengue, CR7 aseguró que su decisión de irse no tuvo nada que ver con la salida de Zinedine Zidane, sin embargo, sí fue lo que reafirmó su sentir de emigrar al futbol italiano.

El actual delantero de la Juve también habló sobre su traspaso a la Serie A, asegurando que no lo hizo por dinero, sino porque sentía que realmente lo deseaban en el conjunto de Turín.

"Si hubiera hecho de mi traspaso una cuestión de dinero, hubiera ido a China, donde hubiera ganado cinco veces más que aquí (Juventus) o en el Real. No vine a la Juventus por el dinero".

En temas sobre su vida privada, el portugués tocó el tema sobre la acusación que tiene en su contra por violación y confesó que dio explicaciones a su actual pareja y que "mi hijo, Cristiano Jr, es demasiado pequeño para entenderlo. Lo peor es para mi madre y mis hermanas. Están aturdidas y al mismo tiempo muy enojadas. Es la primera vez que los veo en este estado".