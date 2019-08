Cristiano Ronaldo es demandado por ser banca en un encuentro de la 'Juve'

Turín, Italia.- Corea del Sur interpuso una demanda en contra de Cristiano Ronaldo, luego de haber permanecido en la banca durante un partido amistoso que sostuvieron con el cuadro italiano.

El encuentro de exhibición, entre la Juventus y un equipo formado con las principales estrellas del futbol surcoreano, acabó con un empate a 3.

Luego de que el portugués no se presentara en la cancha, presentaron una denuncia colectiva ante las autoridades, dado a que el trato había sido que CR7 debía jugar.

Oh Seok-hyun fue el abogado que presentó la denuncia contra el luso y la Juventus, denuncia colectiva donde al menos 2 mil personas se unieron a ella.

Cabe mencionar que la Juventus no cumplió con lo acordado, sin embargo, no fue un partido oficial, por lo que no podría tener repercusiones para nadie.