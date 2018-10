Cristiano Ronaldo luce reloj valuado en más de 2 millones de dólares

Madrid, España.- Cristiano Ronaldo llamó la atención de los presentes durante la conferencia de prensa que brindó previo al encuentro entre Juventus y Manchester United dentro del torneo Champions League.

A pesar de que el jugador portugués se encuentra en medio de la polémica luego de ser acusado de una supuesta violación, lo que ahora acaparó la atención fue el ostentoso reloj que portó en su muñeca izquierda.

De acuerdo al diario The Sun, este reloj de Jacob & Co, marca de la que el deportista es imagen desde 2013, y que forma parte de la gama Caviar Torubillon con 424 brillantes blancos incrustados, tiene un valor de más de 2 millones de euros (más de 2 millones de dólares).

De la misma manera, ha trascendido que el costoso accesorio de Cristiano Ronaldo es muy parecido al que adquirió el rapero Wizkid hace algunos meses.

Cabe señalar que, durante su charla con los medios, el futbolista siguió defendiendo su inocencia, y aseguró ser un ejemplo en todos los ámbitos de su vida.

Soy un ejemplo, 100 por ciento, en el campo y fuera de él. Sonrío siempre, juego en un club fantástico, tengo salud y tengo una gran familia. Tengo de todo. El resto no me afecta. Mis abogados están confiados y yo también lo estoy. Hice un comunicado hace dos semanas, no voy a mentir sobre esta situación. La verdad siempre gana en estos casos”, expresó.