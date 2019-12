Cristiano Ronaldo queda relegado de los mejores futbolistas de Europa

Ciudad de México.- Todos parece indicar que el 2019 no fue el mejor año de Cristiano Ronaldo, ya que ahora la CIES Football lo dejó fuera de los mejores 30 jugadores de Europa.

El portugués sufrió la eliminación en la Champions pasada, no fue goleador de la Serie A, además no se llevó el premio The Best, la Bota de Oro ni el Balón de Oro.

El observatorio de futbol hizo un listado del desempeño de los jugadores en 2019 y Ronaldo se quedó con una puntuación de 331, que lo colocó hasta el lugar 31.

En contraste, Lionel Messi quedó en el primer puesto al sumar 422 puntos, seguido de Hakim Ziyech, Neymar, Mbappé, Di María, Timo Werner, Sadio Mané, De Bruyne, Immobile y Mahrez.

Top 10 de los mejores 30 jugadores de Europa en el 2019