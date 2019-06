Cristiano Ronaldo se apunta para estar en la terna final del Balón de Oro

Oporto, Portugal.- Cristiano Ronaldo cerró su temporada como campeón de la Liga de Naciones de la UEFA con la Selección de Portugal y le preguntaron sobre el Balón de Oro.

He ganado tres competiciones, he estado bien, como siempre. ¿Qué más puedo hacer? ¿Merezco el Balón de Oro? No lo sé. Eso se lo dejo a ustedes, que son los que evalúan mi rendimiento. No me voy a valorar“, declaró el portugués para la Cadena SER.