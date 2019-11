Cristiano Ronaldo sería suspendido dos años, ¿por un berrinche?

Turín, Italia.- El portugués Cristiano Ronaldo, sustituido este domingo a los 54 minutos del partido liguero contra el Milan con el 0-0 en el marcador, se fue directamente a los vestuarios en vez de sentarse en el banquillo junto al resto de sus compañeros.

Su determinación causó revuelo alrededor del mundo y varias figuras del deporte se hicieron eco de la situación. Después de las declaraciones de Fabio Capello, en las que respaldó a Sarri por sustituirlo en el clásico, fue el ex jugador de la Roma Fabio Cassano el que alertó a más de uno al contar un antecedente que él mismo protagonizó.

¿Cristiano se fue tres minutos antes del final del partido? Eso no lo puedes hacer, porque luego hay control antidopaje”, explicó en el programa de televisión italiano Tiki Taka.

El delantero recordó que en su paso por la Roma, vivió una situación similar en un derby frente a la Lazio:

Yo tuve que volver rápido al estadio para evitar una descalificación de dos años. Fue hace 12 años. Capello me cambió, me enfadé y me fui a casa. Tuve que volver”.