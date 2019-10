Cristiano Ronaldo y el retiro: "¿Quién sabe que pasará en el próximo año?"

Turín, Italia.- El momento que tanto asusta y entristece a los aficionados al futbol, el retiro de una de las grandes estrellas del deporte, Cristiano Ronaldo, podría darse mucho antes de lo que se espera.

Cristiano, quien con horas de ejercicio y entrenamiento mantiene una espectacular condición física, sabe que los años pasan y que ganarle al dios ‘Cronos’ es prácticamente imposible, por lo que no le teme al retiro.

Todavía amo el futbol. Me encanta entretener a los seguidores y a las personas que aman a Cristiano. No importa la edad, se trata de mentalidad. En los últimos cinco años he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del futbol. Entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o dos?", dijo CR7 en una entrevista para SportBible.