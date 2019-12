"Cristiano me invitó al gimnasio a las 11 de la noche": La confesión de Benatia

Doha, Catar.- El defensa marroquí Mehdi Benatia, quien compartió vestuario con el considerado mejor futbolista de la historia para muchos, Cristiano Ronaldo, se unió a las voces que con asombro comparten el nivel de profesionalismo y obsesión del portugués.

El actual jugador del Al-Duhail S. C del futbol catarí, contó como fue su experiencia con Cristiano Ronaldo.

En un partido ante Atalanta en Bergamo los dos fuimos suplentes porque a los tres días íbamos a jugar otro encuentro y el entrenador quiso hacer rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso, Cristiano me dijo: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’. Yo le contesté: ‘Son las once de la noche”.

Para sorpresa del marroquí de 32 años, Cristiano, le sugirió acompañarlo al gimnasio a hacer ejercicio

Me voy a casa. ¿Por qué?’. Y él me dijo: ‘¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio? No sudé y lo necesito. ¿Vienes?’”.

En ese momento me di cuenta de que Cristiano no es una persona normal. Cuando trabajas con él lo respetas más porque ves que sacrificó toda su vida por el fútbol”