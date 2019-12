Cristiano sobre su futuro en el futbol: "Ahora se ven jugadores de 40 años"

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Cristiano Ronaldo está cerca de cumplir 35 años, por lo que los cuestionamientos sobre su futuro es algo que está presente, ya que los últimos años de su carrera podrían estar cerca.

Sin embargo, el delantero de la Juventus reafirmó su desde de jugar al menos 4 o 5 temporadas más, ya que planea llegara hasta los 40 años.

Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años", dijo el luso.

En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento", añadió.

Cristiano estuvo en Dubái para recibirá por sexta vez en su carrera el Oscar de los premios Globe Soccer Awards, donde dijo que cuando deje el futbol le fascinaría "actuar en una película".

Además, expresó que "nunca he tenido una mala temporada" ya que "no es un milagro ganar en todos los sitios en los que he estado, no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre".