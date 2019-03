"Cuando me marché del Madrid es porque era el momento para mí": Zidane

Madrid, España.- Tras haber estado 9 mese fuera del Real Madrid, Zinedine Zidane regresará para sustituir al técnico actual de los merengues, Santiago Solari.

Ante esto el francés relató que por decidió dejar al equipo blanco asegurando que con su regreso quiere "poner al club donde tiene que estar".

No es solo el hecho de volver, me animan otras cosas, es un segundo proyecto para mí, para el club”, expresó en el acto de su presentación como nuevo técnico.

Zidane justificó su marcha del Real Madrid al término de la pasada temporada por la necesidad de aire fresco en el equipo.

Cuando me fui es porque era el momento para mí, y creo que para el vestuario, no me fui porque me gustara marcharme sino porque creí que había que cambiar algo”, explicó.