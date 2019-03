Dallas Keuchel no pierde el tiempo a pesar de no tener equipo en MLB

Houston, EU.- Aunque Dallas Keuchel no tenga equipo eso no significa que el ex de los Astros de Houston no se esté preparando para cuando alguno de los interesados le llegue al precio.

Jon Morosi de MLB Network reportó recientemente que Keuchel está lanzando 95 millas por hora en cada uno de los cinco juegos simulados que ha tenido en los últimos días.

Asimismo, el corresponsal también confirmó que el agente Scott Boras se está moviendo más rápido para acelerar la firma de su cliente, discutiendo con múltiples equipos de MLB.

Uno de los posibles equipos con los que firmaría el zurdo son los Cerveceros de Milwaukee el cual ha estado sufriendo con lesiones en su cuerpo de lanzadores en lo poco que va de las Grandes Ligas.