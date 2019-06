David Ortiz es herido de bala en Santo Domingo tras presunto intento de robo

Santo Domingo, República Dominicana.- El exbeisbolista de los Red Sox de Boston, David Ortiz, recibió un impacto de bala mientras se encontraba en un centro nocturno en su natal República Dominica.

El 'Big Papi' fue herido de un disparo en un confuso incidente en un centro de diversiones de Santo Domingo, informó el padre del jugador a ESPN Digital.

Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron como está ni a donde lo trasladaron exactamente'', dijo Leo Ortiz, padre del exjugador.