David Silva: Mi hijo me inspira a esforzarme y no rendirme

Londres, Inlgaterra.- El futbolista español David Silva, jugador del Manchester City, tuvo que hacer una pausa la temporada pasada mientras su equipo sellaba el título de la Premier League para atender al nacimiento prematuro de su hijo. En aquel momento, él mismo reveló que fueron tiempos difíciles y ahora ha contado más detalles de ese calvario familiar.

"Estaba muerto de miedo. Fueron los meses más complicados de mi vida. Vine a España y hablé con distintos médicos y tenían respuestas diferentes. No sabíamos qué iba a pasar. Cuando tienes un problema así es imposible concentrarte al 100 por ciento en tu trabajo", detalló Silva en diálogo con el diario The Sun.

Su hijo Mateo nació en la semana 25, lo que supuso un riesgo mayúsculo. Su mujer y el bebé estuvieron internados en el Hospital Casa de la Salud de Valencia durante cinco meses, lo que le generó una preocupación constante. "Cuando vuelves al vestuario y miras al móvil, comienzas a preguntar: '¿Qué estará pasando? ¿Está mejorando? ¿Qué es lo que va a pasar?'. Gracias a Dios todo está bien ahora", relató.

Silva, de 32 años, comentó que ahora todo marcha mejor y, pese a los cuidados constantes, su hijo Mateo goza de una salud estable: "Tengo que vigilarle todo el tiempo. Los doctores están haciendo diferentes pruebas pero cruzo los dedos para que todo vaya bien. Estoy muy feliz y estaré listo para la nueva temporada."

El mediocampista español contó que el nacimiento de forma prematura extrema de su hijo ha sido una lección de vida y le ha dado un mensaje de optimismo.

"Ha cambiado mi forma de pensar mucho en la vida. Ahora mi prioridad ha cambiado completamente hacia mi vida familiar. Pero no ha cambiado la forma en que veo el fútbol. Si tengo algún problema, cuando me siento un poco deprimido, miro el tatuaje de mi brazo que dice 'Nunca rendirse'. Mi hijo ha pasado por un mal momento, pero me ayuda a ser más fuerte nuevamente", reveló.