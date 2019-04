De tal palo: El prometedor inicio noqueador del hijo de Pacquiao

Manila, Filipinas.- Emmanuel 'Jimuel' Pacquiao, hijo de Manny Pacquiao, debutó venciendo por KO en el segundo asalto a su compañero de gimanasio Lucas Carson, de 26, en una pelea amateur. Manny no pudo estar presente, pero siguió el combate por vídeollamada y, previo a la pelea, habló con su vástago para darle algunas instrucciones.

Me duele que boxee porque sé lo difícil que es. Le dije que yo entré ahí para poder salir de la pobreza, que él no lo necesitaba, pero me respondió que también era su pasión al igual que es la mía y que quería algún día representar a su país", comentó el filipino.