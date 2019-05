Dee Gordon enfurece en contra del lanzador de los Yankees J.A. Happ

Nueva York, EU.- Dee Gordon fue sacado de la derrota por 3-1 ante los Yankees en el tercer inning tras ser golpeado en la muñeca derecha por una recta de J.A. Happ.

Una recta de 90 millas por hora golpeó a Gordon encima de la mano. El infielder de 31 años abandonó el terreno acompañado por el manager Scott Servais y el preparador físicio auxiliar Matt Toth.

Pero después del partido, Gordon indicó que estaba más molesto que adolorido en ese momento.

De hecho, estaba más bien enojado. Es la segunda vez que tira cerca de mi cabeza. Tiene que mantener baja esa bola. Si no eres capaz de tirar ese pitcheo, no lo uses. Tengo familia. Tiene que mantener baja la bola. Fueron dos veces”, señaló el segunda base