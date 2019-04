Delin Betances, víctima del despiste del cuerpo medico de Yankees

Nueva York, EU.- Desde que los Yankees de Nueva York han estado sufriendo lesión tras lesión en ésta temporada, sin embargo, hay indicios que algo está pasando en las entrañas de la enfermería de los Bombarderos, y las dudas se acrecientan más luego de que los peloteros no pueden completar satisfactoriamente sus rehabilitaciones sin sufrir contratiempos.

Sin embargo, ésta historia del relevista Dellin Betances muestra auténtica incompetencia de los servicios médicos de los Yankees, ya que de acuerdo con Randy Miller de NJ.com, Nueva York le comunicó al relevista dominicano que padece de una condición en su brazo que ellos sabían que estaba allí desde 2006.

Betances dijo ésto:

Aparentemente, siempre he tenido ésto. No lo sabía hasta ahora, pero si, siempre lo he tenido. Esa debe de ser la razón por la que en cada Spring Training siempre batallo con cierta rigidez en mi brazo. Usualmente mejora mientras el tiempo pasa, pero ésta vez no fue así.