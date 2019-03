¿Desaira al Tri? Héctor Herrera pidió no ser convocado con el Tri de Martino

Ciudad de México.- A unos días de que se dé a conocer la lista de jugadores con los que Gerardo Martino debutará como entrenador de la Selección Mexicana en dos juegos contra Chile y Paraguay, Héctor Herrera se convirtió en la primera baja, pues en esos días obtendrá su pasaporte portugués.

‘El Zorro’ espera contar con el apoyo del Tata para seguir siendo considerado en futuras ocasiones, pues la obtención de su pasaporte le servirá para ya no contar como extranjero al club que llegue en el verano, ya que culmina su contrato con Porto.

No sé si vaya a estar. Yo pedí no ser convocado por temas personales, si lo quieren saber es porque estoy a punto de sacar el pasaporte portugués y tengo un examen justo en esas fechas y no puedo cambiarlo”, dijo al término del partido contra la Roma a la cadena Univisión.

Espero que pueda recibir el apoyo por parte de la Selección y del técnico, Tata Martino para poder concretar el pasaporte”.

Herrera no ha participado con el Tricolor desde la pasada Copa del Mundo, debido a que durante el interinato de Ricardo Ferretti no fue considerado porque también pidió no ser llamado por algunos temas personales.