Didier Drogba le dice adiós oficialmente al futbol luego de 20 años de carrera

Chelsea, Reino Unido.- Luego de ganar cuatro títulos de la Premier League y la Champions League en 2012 con el Chelsea, Didier Drogba, confirma su retiro definitivo del futbol.

Drogba, quien ha estado jugando en Estados Unidos para el Phoenix Rising, tuvo dos etapas con el Chelsea, anotando 164 goles en 381 juegos, y encabezó el resurgimiento del club bajo las riendas de Roman Abramovich.

Cuando pienso en los últimos 20 años de mi carrera profesional, no puedo sentirme más orgulloso de lo que he logrado como jugador, pero lo más importante, por cómo me ha formado este viaje como hombre", escribió Drogba en Twitter.