Diego Reyes: "Ir a Londres 2012, la experiencia más bonita de mi vida"

Madrid, España.- La selección mexicana afronta una nueva etapa con la llegada al banquillo de Gerardo 'Tata' Martino y en ella quiere seguir siendo protagonista el central Diego Reyes (Ciudad de México, 1992).

El zaguero ha sido uno de los hombres que ha vivido en primera persona la evolución futbolística de su país durante los últimos años tras ser integrante de la plantilla que logró el oro en los Juegos Olímpicos del 2012 y posteriormente dar el salto a la absoluta.

Desde entonces, ha vivido muchas experiencias, la última iniciada recientemente en el Leganés, pero no olvida lo conseguido allí:

Ese hecho de gran felicidad contrasta con lo duro que fue perderse el Mundial de Rusia, por lesión:

Representar de nuevo al 'Tri' es un objetivo prioritario en la era que comienza:

Me parece bien la elección de Martino. Es un entrenador que viene a apoyar, a sumar a un plantel lleno de jugadores con mucha calidad. Sé de su trayectoria y me pone muy feliz saber que me va a dirigir un señor que sabe mucho de fUtbol. Hay que aprender, disfrutar y gozar esta nueva experiencia".