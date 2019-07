El Independiente cubriría deuda con el América al entregar a Fabricio Bustos

Ciudad de México.- Ante la deuda que carga Independiente de Avellaneda con el Club América, el club rojo de Argentina estaría ofreciendo al lateral Fabricio Bustos para terminar con la novela.

La deuda del club argentino es debido a los pases por el paraguayo Cecilio Domínguez y el argentino, Silvio Romero.

Si bien la directiva azulcrema no ha entrado en contacto con los directivos del Rojo hasta ahora, la opción que estará ofreciendo el conjunto de Avellaneda no es mal vista en el 'Nido', considerando que la zona defensiva no fue reforzada a pesar de las bajas de Luis Reyes y Oswaldo León, quien era el prospecto defensivo, aunque sería un extranjero más en el equipo.

Sobre esto deberá actuar la FIFA y dar el visto bueno.